Десять стран признают Палестину на конференции ООН

10 стран намерены признать Государство Палестина в рамках Генассамблеи ООН. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции.

Решение будет оглашено 22 сентября на специальном мероприятии в Нью-Йорке. Палестину признают Франция, Андорра, Австралия, Бельгия, Канада, Люксембург, Португалия, Мальта, Великобритания и Сан-Марино. Таким образом палестинское государство будут официально признавать 160 государств: 159 членов ООН и Ватикан, имеющий статус наблюдателя.