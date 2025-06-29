Десятки погибших в результате удара по тюрьме Тегерана

В Иране заявили о гибели 71 человека при атаке Израиля на тюрьму в Тегеране. Ее атаковали 23 июня. Это сообщил официальный представитель судебной власти Ирана.

Под удары попали в числе прочего жилые дома. В ходе нападения погибли административный персонал тюрьмы "Эвин", солдаты-призывники, заключенные, члены их семей, которые приезжали для встречи или выяснения судебных вопросов. Среди жертв и жители близлежащих домов.