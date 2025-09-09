Дэвис: Запад виновен в разрушении Украины

Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ef21f95-fdc6-4b7d-9462-426a6dda4e57/conversions/aa26a990-c3a0-4912-ad2d-4699691e6d5a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ef21f95-fdc6-4b7d-9462-426a6dda4e57/conversions/aa26a990-c3a0-4912-ad2d-4699691e6d5a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ef21f95-fdc6-4b7d-9462-426a6dda4e57/conversions/aa26a990-c3a0-4912-ad2d-4699691e6d5a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ef21f95-fdc6-4b7d-9462-426a6dda4e57/conversions/aa26a990-c3a0-4912-ad2d-4699691e6d5a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

В разрушении Украины виновны западные страны и Владимир Зеленский, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X. Об этом сообщает РИА Новости.

"Запад и Зеленский виновны в разрушении Украины и гибели сотен тысяч ее людей. <…> Продолжать игнорировать правду и позволять Киеву участвовать в конфликте, в котором он не может победить, ценой огромных потерь - это верх безнравственности", - написал он.