Дэвис: Запад виновен в разрушении Украины

Изображение
Фото РИА Новости

В разрушении Украины виновны западные страны и Владимир Зеленский, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X. Об этом сообщает РИА Новости.

"Запад и Зеленский виновны в разрушении Украины и гибели сотен тысяч ее людей. <…> Продолжать игнорировать правду и позволять Киеву участвовать в конфликте, в котором он не может победить, ценой огромных потерь - это верх безнравственности", - написал он.

По мнению эксперта, западные страны отвергали все возможности положить конец конфликту путем переговоров. Теперь же Украина расплачивается за это высокомерие и нежелание смириться с реальностью, резюмировал Дэвис.

