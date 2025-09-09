3.69 BYN
Дэвис: Запад виновен в разрушении Украины
Автор:Редакция news.by
В разрушении Украины виновны западные страны и Владимир Зеленский, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X. Об этом сообщает РИА Новости.
"Запад и Зеленский виновны в разрушении Украины и гибели сотен тысяч ее людей. <…> Продолжать игнорировать правду и позволять Киеву участвовать в конфликте, в котором он не может победить, ценой огромных потерь - это верх безнравственности", - написал он.
По мнению эксперта, западные страны отвергали все возможности положить конец конфликту путем переговоров. Теперь же Украина расплачивается за это высокомерие и нежелание смириться с реальностью, резюмировал Дэвис.