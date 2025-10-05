Печально известные события в Югославии были тренировкой для западных творцов глобальных неолиберальных процессов - так они готовились к Украине. Об этом заявил президент Республики Сербской.



Милорад Додик проводит параллели между ошибками, которые ЕС совершил на Западных Балканах, и совершает сейчас в Украине. Отдельная роль в дестабилизации ситуации отводится НАТО. Политик подчеркивает: западным стратегам необходимо втянуть Украину в свои ряды, чтобы всегда обвинять Россию, тем не менее окружить Москву войсками альянса и тем самым изолировать ее по примеру сербов, не удастся, заявляет Додик.