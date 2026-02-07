Долгожданные переговоры США и Ирана - миновала ли угроза войны?

Ситуация на Ближнем Востоке максимально взрывоопасная, по крайней мере, в инфополе.

Трамп заявил прессе: "Переговоры с Тегераном идут хорошо" - и тут же подписал указ о повышении тарифов для стран, которые торгуют с Ираном, срочно призвав американцев покинуть исламскую республику. При этом активно поступают новости, что Тегеран выбрал цели, по которым нанесет ракетный удар.

На переговорах между Ираном и Штатами в Омане особых успехов добиться не удалось. Угроза войны не миновала. Но судя по всему, и Тегеран, и Вашингтон готовы к уступкам. Но обо всем по-порядку...

6 февраля вплоть до глубокой ночи и даже еще утром 7-го из Омана, где общались через посредников персы с американцами, поступали самые противоречивые сообщения. Собственно, сам тот факт, что переговоры состоялись, можно считать чудом: первоначально встречи должны были состояться в Стамбуле, но в последний момент их отменили, а готовность сторон поехать в Маскат долгое время была неочевидной. И все-таки долгожданные контакты состоялись: министр иностранных дел Омана общался со сторонами поочередно, ведя челночную дипломатию - успехи были скромными, но они, похоже, были.

Дональд Трамп, президент США:

"Похоже, Иран очень хочет заключить сделку. Нам только нужно поглядеть, что это будет за сделка. Но то, что Иран очень хочет заключить сделку, - это правильно. В прошлый раз они решили этого не делать, но, уяснив последствия, теперь, наверное, думают иначе. Посмотрим, какой будет сделка, будет ли отличаться от прошлой. А у нас большая армада, огромный флот, направляющийся в этот регион. Он будет там, и посмотрим, чем все это закончится!"

Американский подход к обсуждению условий сделки известен: проси как можно больше, ведь в ходе торга многое придется уступить. Здесь все обстоит именно так: Вашингтон требовал согласия не только на отказ от ядерной программы, но также прекращения производства Ираном баллистических ракет - этот вид оружия способен поражать цели не только в Израиле, но и на различных американских объектах в регионе. Ракетную проблематику Тегеран обсуждать отказался категорически, а ядерная программа, как заявлено, может подлежать корректировке, но не прекращению. По предварительным данным, Иран мог бы снизить уровень обогащения урана с 60 до 20 процентов - то есть гарантировать невоенный характер ядерной программы. Возможность вывоза обогащенного урана за рубеж персы отвергли с той же категоричностью, что отказ от производства баллистики.

Мохаммад Маранди, иранский политолог:

"Иран хочет успешных переговоров. Иран хочет соглашения, но требует гарантии своих прав. Иран не будет вести переговоры о своих военных возможностях, своих союзниках или о своем праве на мирную ядерную программу. Американцам придется смириться с тем, что ракетные возможности Ирана будут не только сохранены, но и вырастут, ведь мы знаем, что если нас ослабят в военном отношении, Соединенные Штаты и израильский режим нападут на нас!"

Уже 7 февраля, то есть по окончании первого раунда переговоров, стороны бросили на стол новые козыри. Штаты объявили, что готовы ввести 25-процентные пошлины на товары стран, которые закупают иранскую нефть: угроза явно адресуется Китаю, который импортирует до 90 процентов всего черного золота, продаваемого персами за рубеж. В свою очередь, Тегеран заявил, что подготовил план ведения военных действий, который начнет осуществляться в случае любой атаки на эту страну. Иранцы готовы нанести немедленные удары по американским базам в Сирии, Эмиратах и Кувейте. Баллистические ракеты нацелены также на объекты в Израиле.

Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана:

"Пусть никто не заблуждается, ошибается: регион нельзя сохранить стабильным, позволяя одному субъекту быть выше закона! Безнаказанность не принесет мира, она лишь спровоцирует более масштабные конфликты!"

По всем приметам теперь окончательно списан в архив первоначальный план Трампа - дистанционными ударами дестабилизировать ситуацию в Иране и, ввергнув страну в хаос, добиться в ней смены власти. Недавние беспорядки персы эффективно подавили, и новый бунт теперь невозможен. В такой ситуации для американцев полностью утрачивает всякий смысл начинать операцию: наземное вторжение невозможно, а воздушная война не грозит Ирану катастрофическим ущербом, а вот самим американцам обещает довольно чувствительные потери. Противникам не остается ничего, кроме переговоров - ну, а затевать таковые следует максимально завысив первоначальные требования.

Василий Фатигаров, военный политолог (Россия):

"Все-таки Трамп - это не Байден. Трамп весьма экстравагантный политик, иногда с очень жесткими решениями. Вспомним захват Мадуро. Но все-таки он не хочет превратить мир в ядерную труху. Это видно и по его осторожным действиям против Ирана. То есть он первый раз, когда США ударили по иранским ядерным объектам, уже понял, что это может привести к серьезной войне не только в регионе. Аккуратно все свернул. Я думаю, сейчас действия Трампа будут крайне взвешенными в отношении Ирана".