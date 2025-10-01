Доступ в интернет частично восстановили в Афганистане

Рука на клавиатуре ноутбука. Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eac7e0e8-edf9-4f58-a2f6-8c157d330b15/conversions/d9a4e6e6-cf3c-4f1e-ade1-02014cf73a99-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eac7e0e8-edf9-4f58-a2f6-8c157d330b15/conversions/d9a4e6e6-cf3c-4f1e-ade1-02014cf73a99-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eac7e0e8-edf9-4f58-a2f6-8c157d330b15/conversions/d9a4e6e6-cf3c-4f1e-ade1-02014cf73a99-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eac7e0e8-edf9-4f58-a2f6-8c157d330b15/conversions/d9a4e6e6-cf3c-4f1e-ade1-02014cf73a99-xl-___webp_1920.webp 1920w

Интернет-соединение было частично восстановлено на территории Афганистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на международную службу мониторинга интернета NetBlocks.

"Оперативные сетевые данные показывают частичное восстановление подключения к интернету в Афганистане", - говорится в публикации службы в соцсети X.

Телеканал Amu TV 29 сентября сообщил, что аэропорт Кабула был вынужден отменить все рейсы из-за отключения интернета. Сотрудники аэропорта не были заранее информированы о планах властей отключить доступ к оптоволоконному интернету. По информации агентства Khaama Press, сотни пассажиров застряли в аэропорту Дубая в ожидании вылета в Афганистан.