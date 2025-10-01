Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Доступ в интернет частично восстановили в Афганистане

Рука на клавиатуре ноутбука. Фото БЕЛТА

Интернет-соединение было частично восстановлено на территории Афганистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на международную службу мониторинга интернета NetBlocks.

"Оперативные сетевые данные показывают частичное восстановление подключения к интернету в Афганистане", - говорится в публикации службы в соцсети X.

Netblocks зафиксировал полное отключение интернета в Афганистане

Телеканал Amu TV 29 сентября сообщил, что аэропорт Кабула был вынужден отменить все рейсы из-за отключения интернета. Сотрудники аэропорта не были заранее информированы о планах властей отключить доступ к оптоволоконному интернету. По информации агентства Khaama Press, сотни пассажиров застряли в аэропорту Дубая в ожидании вылета в Афганистан.

Ранее афганские СМИ информировали, что верховный лидер Исламского Эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада распорядился запретить использование проводного интернета в ряде регионов для "предотвращения аморального поведения". По словам чиновников, это решение осложнило работу государственных служб.

