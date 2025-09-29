Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Netblocks зафиксировал полное отключение интернета в Афганистане

Международная служба мониторинга NetBlocks зафиксировала полное отключение интернета в Афганистане, пишет ТАСС.

"Афганистан сейчас находится в состоянии полного отключения от интернета", - говорится в сообщении службы.

Кроме того, в настоящее время также нарушена работа телефонной связи в стране.

Ранее СМИ Афганистана сообщали, что верховный лидер Исламского Эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада распорядился запретить использование проводного интернета в ряде регионов для "предотвращения аморального поведения".

