Netblocks зафиксировал полное отключение интернета в Афганистане

Международная служба мониторинга NetBlocks зафиксировала полное отключение интернета в Афганистане, пишет ТАСС.

"Афганистан сейчас находится в состоянии полного отключения от интернета", - говорится в сообщении службы.

Кроме того, в настоящее время также нарушена работа телефонной связи в стране.