Ситуация, в которой права на ошибку не было ни у грабителей, ни у полицейских. Лувр лишился драгоценностей, а весь мир - иллюзий. Новый экспонат: картина общей преступности в Европе в мрачных оттенках.

Накануне стало известно об ограблении одного из самых известных музеев мира. Галерею Аполлона в парижском Лувре "обнесли" за 7 минут без единого выстрела на глазах у туристов.

Выбор пал на драгоценности из коллекции Наполеона и Жозефины: колье, серьги, диадемы. По итогам предварительного расследования МВД Франции сообщило, что грабители в строительной "корзине" поднялись к окну хранилища и разбили стекло, а чтобы не вызывать подозрений, оделись в униформу работников музея.

Дерзкое ограбление Лувра - не просто дерзкий эпизод, а культурный удар. Соцсети взорвались мемами. Пользователи с помощью ИИ генерируют шуточные ролики с выдуманными причинами грабежа.

Похищенные в Лувре драгоценности оценили в 88 млн евро, причем они не были застрахованы.

Когда даже символ цивилизации и охраны культурного наследия становится жертвой, это уже не просто тревожный звонок, а сирена. Павел Дуров связал ограбление с упадком Франции

"Меня совершенно не удивило ограбление Лувра. Это еще один печальный признак упадка некогда великой страны, где правительство довело до совершенства искусство отвлекать людей мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять реальным", - написал Дуров в Telegram.

Основатель мессенджера Telegram сообщил о готовности купить украденные драгоценности. После этого Дуров предлагает передать их Лувру в Абу-Даби.