Два новых резонансных случая стрельбы на вечеринках в США: жертвами нападений стали 19 человек

Очередная стрельба в США: 4 человека получили ранения в университетском городке в штате Пенсильвания. Инцидент произошел на встрече студентов. Подозреваемый в стрельбе пока не задержан, его мотивы неизвестны. Несколько человек пострадали от толкучки.