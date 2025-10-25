3.67 BYN
Два новых резонансных случая стрельбы на вечеринках в США: жертвами нападений стали 19 человек
Автор:Редакция news.by
Очередная стрельба в США: 4 человека получили ранения в университетском городке в штате Пенсильвания. Инцидент произошел на встрече студентов. Подозреваемый в стрельбе пока не задержан, его мотивы неизвестны. Несколько человек пострадали от толкучки.
ЧП произошло и в штате Северная Каролина. Неизвестный открыл огонь по людям во время вечеринки. 2 человека погибли, 13 получили ранения.