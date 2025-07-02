20 штатов во главе с Калифорнией подали иск против Трампа

Двадцать американских штатов во главе с Калифорнией подали в суд на администрацию президента Дональда Трампа, оспаривая решение Минздрава о передаче персональных медицинских данных министерству внутренней безопасности и иммиграционной службе ICE, сообщает пресс-служба генпрокурора штата Робa Бонты. Об этом пишет РИА Новости.

"Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта сегодня во главе многосоставной (20 штатов) коалиции подал иск, оспаривая решение Минздрава США предоставить неограниченный доступ к персональным медицинским данным Министерству внутренней безопасности, в том числе иммиграционной службе ICE", - говорится в его заявлении.

По мнению истцов, массовая передача медицинских данных нарушает федеральные законы о конфиденциальности, в том числе HIPAA (закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования США), и может отпугнуть людей от обращения за экстренной медицинской помощью, что приведет к ухудшению здоровья и даже смертельным случаям среди уязвимых групп.

Как отмечается, в иске утверждается, что власти США собираются использовать собранные данные для создания базы массовых депортаций, что также противоречит ряду федеральных законов, включая закон о социальном обеспечении и Privacy Act.

Истцы просят суд признать действия администрации незаконными и заблокировать передачу данных для целей иммиграционного контроля.