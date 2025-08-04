Две месячные нормы осадков за одно утро. Краснодарский край оправляется от сильнейших ливней

Две месячные нормы осадков - всего за одно утро. Краснодарский край оправляется от сильнейших ливней. Реки вышли из берегов, затоплены десятки улиц и домов.



Режим ЧС введен в Туапсинском районе. В одном из поселков люди остались без переправы, единственный мост рухнул.



Непогода добралась и до морского побережья, обрушился настоящий смерч, а бурные потоки местных рек принесли с собой бревна и глину с почвой. Для пострадавших от потопа развернуты пункты временного размещения.