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Две месячные нормы осадков за одно утро. Краснодарский край оправляется от сильнейших ливней
Автор:Редакция news.by
Две месячные нормы осадков - всего за одно утро. Краснодарский край оправляется от сильнейших ливней. Реки вышли из берегов, затоплены десятки улиц и домов.
Режим ЧС введен в Туапсинском районе. В одном из поселков люди остались без переправы, единственный мост рухнул.
Непогода добралась и до морского побережья, обрушился настоящий смерч, а бурные потоки местных рек принесли с собой бревна и глину с почвой. Для пострадавших от потопа развернуты пункты временного размещения.