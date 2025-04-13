Дыры в бюджете - Франции придется сэкономить 40 млрд евро

Франции придется сэкономить 40 млрд евро. Об этом заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета страны. Таким способом правительство рассчитывает снизить уровень дефицита бюджета до 4,6 % в следующем году. На фоне нарастающих проблем французские власти теряют доверие своих граждан. Доля недовольных премьером Франсуа Байру возросла до 67 %. Вновь снизился и рейтинг президента Макрона - его деятельность не одобряют 70 % французов.