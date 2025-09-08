В ЕК заявили, что Евросоюз превратится в оборонное объединение

Европейский союз превратится из экономического и политического объединения в оборонное. Об этом говорится в докладе Еврокомиссии.

Будущее военное сообщество по-прежнему будет опираться на НАТО. Но страны ЕС обязуются взять на себя больше финансовых расходов, чтобы к 2030 году устранить свои слабые стороны - недостаточную готовность систем ПВО, а вместе с этим и малую численность ракет большой дальности, отсутствие системы централизованных военных закупок, а также бюрократические проволочки. ЕС имеет сильную зависимость от разведданных США.