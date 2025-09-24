3.64 BYN
ЕК: "стена дронов" может быть готова через год
Власти ЕС готовы и дальше эксплуатировать тему с дронами. В Еврокомиссии заявили, что "стена дронов" может быть готова примерно через год. Пока возможностей для обнаружения беспилотников недостаточно, считает еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.
26 сентября он созывает специальное совещание по данному проекту по запросу Эстонии. На встречу пригласили в числе прочих и Данию после того, как страна заявила о появлении в своем небе беспилотников. Из-за них были временно закрыты аэропорты Дании и Норвегии.
Сам проект является совместной инициативой Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии. Он направлен на развертывание вдоль всей границы с Россией многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников.