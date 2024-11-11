В Германии ухудшается экономическая ситуация, и стране грозит 3-летняя рецессия. Как пишет немецкая Handelsblatt, подобного страна не знала со времен Второй мировой, даже в условиях нефтяного кризиса или послевоенной разрухи экономика ФРГ росла. А это значит, правление кабинета "зеленых", либералов и социал-демократов оказалось разрушительнее любой социальной катастрофы. При отсутствии дешевых энергоносителей, немецкая промышленность не конкурентоспособна, и это доказывает экономический кризис. Темпы роста экономики ФРГ второй год остаются на околонулевом и отрицательном уровнях. Стагнация продолжается уже более двух лет. Ранее глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" заявила, что экономика Германии оказалась на грани рецессии из-за ошибочных решений политиков.