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Экономическая ситуация в ФРГ ухудшается

В Германии ухудшается экономическая ситуация, и стране грозит 3-летняя рецессия. Как пишет немецкая Handelsblatt, подобного страна не знала со времен Второй мировой, даже в условиях нефтяного кризиса или послевоенной разрухи экономика ФРГ росла. А это значит,  правление кабинета "зеленых", либералов и социал-демократов оказалось разрушительнее любой социальной катастрофы. При отсутствии дешевых энергоносителей, немецкая промышленность не конкурентоспособна,  и это доказывает экономический кризис. Темпы роста экономики ФРГ  второй год остаются на околонулевом и отрицательном уровнях. Стагнация продолжается уже более двух лет. Ранее глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" заявила, что экономика Германии оказалась на грани рецессии из-за ошибочных решений политиков.

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