Экономический ущерб от пожаров в Калифорнии превысил 250 млрд долларов

Для восстановления Лос-Анджелеса разрабатывается программа, аналогичная "плану Маршалла" (финансовой помощи США европейским странам после Второй мировой войны), заявил губернатор штата. При этом Байден сказал, что люди, пострадавшие от пожаров, получат единовременную помощь.

По последним данным, в результате стихийного бедствия в Калифорнии погибли не менее 24 человек, около 2 десятков пропали без вести. В пострадавших районах продолжают орудовать мародеры: за кражи арестованы 68 человек. Появились также мошенники, собирающие пожертвования на фиктивные услуги по оказанию помощи. Население столкнулось и с ростом цен на краткосрочную аренду, услуги отелей и медицинские принадлежности.