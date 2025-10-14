Экономия на гражданах: во Франции пенсии и соцвыплаты в 2026 году останутся на прежнем уровне

Во Франции в 2026-м все социальные выплаты, включая семейные пособия и пенсии, останутся на уровне текущего года - такие меры предусмотрены в проекте бюджета, подготовленном правительством.



Отказ от индексации пенсий, сокращения в госсекторе и усиление налоговой нагрузки. Все это ради стабилизации финансового кризиса в стране, госдолг которой является рекордным за всю историю и составляет 3,4 трлн евро.



Реформы коснутся и сферы здравоохранения. Экономия на здоровье граждан позволит бюджету сэкономить более 7 млрд евро. Но вот от курса милитаризации страны правительство отказываться не планирует. На военные цели власти намерены потратить более 6,5 млрд евро в ближайшие 2 года.