Экс-глава евродипломатии подала в отставку из-за обвинения в коррупции

Экс-глава евродипломатии Могерини в свете скандала и обвинений в коррупции и мошенничестве подала в отставку. На этот раз она уходит с поста ректора Колледжа Европы и директора Дипломатической академии Европейского союза.



В деле фигурируют еще два человека. Их тоже подозревают в мошенничестве и коррупции. Один из них - бывший генсек Европейской службы внешних связей и, что самое интересное, - помощник Борреля. Кстати, последнего тоже может затронуть данное расследование. И совсем не как свидетеля.