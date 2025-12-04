3.74 BYN
Экс-глава евродипломатии подала в отставку из-за обвинения в коррупции
Автор:Редакция news.by
Экс-глава евродипломатии Могерини в свете скандала и обвинений в коррупции и мошенничестве подала в отставку. На этот раз она уходит с поста ректора Колледжа Европы и директора Дипломатической академии Европейского союза.
В деле фигурируют еще два человека. Их тоже подозревают в мошенничестве и коррупции. Один из них - бывший генсек Европейской службы внешних связей и, что самое интересное, - помощник Борреля. Кстати, последнего тоже может затронуть данное расследование. И совсем не как свидетеля.