Экс-премьер Франции Доминик Де Вильпен раскритиковал политическую ситуацию в стране

Политика Президента Франции Эммануэля Макрона обанкротилась, и Франция движется к кризису режима. Так описал нынешнюю политическую реальность страны экс-премьер-министр Доминик де Вильпен.

По его мнению, Франция оказалась в опасном положении: без утвержденного бюджета, с парализованной экономикой и растущим недоверием к власти.

Доминик Де Вильпен, экс-премьер-министр Франции:

"Политика макронизма обанкротилась. Все должны это признать, следовательно, необходимо изменить политику. Это то, чего хотят французы. Вернуться к социальной и фискальной справедливости – значит, позволить нашей стране двигаться вперед в ближайшие месяцы".

