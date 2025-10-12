3.69 BYN
Экс-премьер Франции Доминик Де Вильпен раскритиковал политическую ситуацию в стране
Политика Президента Франции Эммануэля Макрона обанкротилась, и Франция движется к кризису режима. Так описал нынешнюю политическую реальность страны экс-премьер-министр Доминик де Вильпен.
По его мнению, Франция оказалась в опасном положении: без утвержденного бюджета, с парализованной экономикой и растущим недоверием к власти.
Доминик Де Вильпен, экс-премьер-министр Франции:
"Политика макронизма обанкротилась. Все должны это признать, следовательно, необходимо изменить политику. Это то, чего хотят французы. Вернуться к социальной и фискальной справедливости – значит, позволить нашей стране двигаться вперед в ближайшие месяцы".
Он подчеркнул, что возвращение Себастьена Лекорню на пост премьер-министра - это отчаянная попытка сохранить контроль, пока не произошел полный роспуск парламента.