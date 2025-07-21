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Экс-сотрудника МВД Украины Игоря Грушевского нашли мертвым в Испании
Автор:Редакция news.by
Перипетии вокруг Украины сейчас разворачиваются самые неоднозначные. В Испании нашли мертвым экс-чиновника департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Украины Игоря Грушевского.
Он утонул в бассейне жилого комплекса. Вбрасывается информация о возможном инфаркте по время купания.
Испанские СМИ также пишут, что смерть произошла при весьма загадочных обстоятельствах и напоминают, что в феврале 2024-го у этого же жилого комплекса был убит летчик-предатель, который угнал российский вертолет Ми-8, перелетел на Украину, а потом получил от украинских спецслужб 500 тысяч долларов и уехал в Испанию.