Экс-сотрудника МВД Украины Игоря Грушевского нашли мертвым в Испании

Он утонул в бассейне жилого комплекса. Вбрасывается информация о возможном инфаркте по время купания.



Испанские СМИ также пишут, что смерть произошла при весьма загадочных обстоятельствах и напоминают, что в феврале 2024-го у этого же жилого комплекса был убит летчик-предатель, который угнал российский вертолет Ми-8, перелетел на Украину, а потом получил от украинских спецслужб 500 тысяч долларов и уехал в Испанию.