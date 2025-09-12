НАТО запускает операцию "Восточный часовой" - генсек альянса

"Сегодня я и (верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. - Прим. БЕЛТА) генерал Алексус Гринкевич находимся здесь, чтобы объявить о запуске операции "Восточный часовой", чтобы укрепить наши позиции на восточном фланге", - заявил Рютте в ходе пресс-конференции в Брюсселе. Генсек НАТО также добавил, что операция будет запущена "в ближайшие дни", в ней примут участие, в частности, Дания, Франция, Британия и ФРГ.