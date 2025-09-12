3.63 BYN
НАТО запускает операцию "Восточный часовой" - генсек альянса
НАТО запускает операцию "Восточный часовой", чтобы укрепить позиции на восточном фланге после инцидента с нарушением БПЛА польского воздушного пространства. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте, сообщает ТАСС.
"Сегодня я и (верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. - Прим. БЕЛТА) генерал Алексус Гринкевич находимся здесь, чтобы объявить о запуске операции "Восточный часовой", чтобы укрепить наши позиции на восточном фланге", - заявил Рютте в ходе пресс-конференции в Брюсселе. Генсек НАТО также добавил, что операция будет запущена "в ближайшие дни", в ней примут участие, в частности, Дания, Франция, Британия и ФРГ.
Операция "Восточный часовой" будет включать элементы воздушной и наземной обороны, сообщил главнокомандующий силами НАТО в Европе.