Предупреждение от Беларуси о летящих беспилотниках вызвало удивление в Польше
Здоровые соседские отношения вызвали удивление в Польше. И все же начальник Генштаба Войска польского подтвердил, что белорусская сторона предупредила Польшу о летящих в ее сторону неопознанных объектах, отметив, что Минск сделал это заблаговременно.
Веслав Кукула, начальник Генерального штаба ВС Польши:
"Предупреждения, полученные нами от Беларуси, были неожиданными. Мы не совсем ожидали, ведь белорусы предупредили нас о том, что беспилотники направляются в нашу сторону через их воздушное пространство. Эта наводка оказалась нам полезной. И, честно говоря, наш ответ был положительным. Мы зафиксировали летящие в их сторону беспилотники и ответили тем же. Поэтому в этом контексте меня удивило, что Беларусь решила участвовать в таком сотрудничестве. Но мы не отвергли его".
При этом сразу несколько польских депутатов раскритиковали действия своего правительства и заявили о дезинформации.