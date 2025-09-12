Предупреждение от Беларуси о летящих беспилотниках вызвало удивление в Польше

"Предупреждения, полученные нами от Беларуси, были неожиданными. Мы не совсем ожидали, ведь белорусы предупредили нас о том, что беспилотники направляются в нашу сторону через их воздушное пространство. Эта наводка оказалась нам полезной. И, честно говоря, наш ответ был положительным. Мы зафиксировали летящие в их сторону беспилотники и ответили тем же. Поэтому в этом контексте меня удивило, что Беларусь решила участвовать в таком сотрудничестве. Но мы не отвергли его".