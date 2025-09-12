Аким Гнедчик победил на Кубке сильнейших спортсменов по пятиборью в Минске

Фото: БФСП news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a923f95b-17ed-4b36-a5dc-44346ff511e8/conversions/98a6c37e-03cd-4cf0-981d-ed9155de3e42-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a923f95b-17ed-4b36-a5dc-44346ff511e8/conversions/98a6c37e-03cd-4cf0-981d-ed9155de3e42-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a923f95b-17ed-4b36-a5dc-44346ff511e8/conversions/98a6c37e-03cd-4cf0-981d-ed9155de3e42-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a923f95b-17ed-4b36-a5dc-44346ff511e8/conversions/98a6c37e-03cd-4cf0-981d-ed9155de3e42-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БФСП

В Минске закончился международный турнир по современному пятиборью "Кубок сильнейших спортсменов" - финальный этап Кубка Павла Леднева, пишет БЕЛТА.

Участие в мужском индивидуальном турнире приняли 35 представителей Беларуси, России и Казахстана, в финал вышли по девять белорусов и россиян. По итогам трех видов программы (плавания, фехтования и лазер-рана) лидерство захватил Егор Громадский из команды Московской области, в девяти секундах позади находился белорус Аким Гнедчик. Третье место делили Максим Марук и Владислав Березовик (+22 сек).

Гнедчик шел вторым первую половину дистанции лазер-рана, но после 2-й стрельбы белорус вырвался вперед. С третьего рубежа лидером вновь ушел Громадский, а на заключительный круг спортсмены убежали вместе. На финальной петле быстрее оказался Аким, завоевавший тем самым золото. Третьим финишировал россиянин Кирилл Мануйло, который стартовал 14-м в 27 секундах позади тройки.

Максим Марук в итоге остановился в шаге от пьедестала, на местах с шестого по девятое расположились белорусы Владислав Нестеров, Владислав Березовик, Иван Хамцов и Никита Лысенко. Владислав Мелкозеров стал 11-м, Назар Сивицкий - 15-й, Евгений Орел - 16-й.