Аким Гнедчик победил на Кубке сильнейших спортсменов по пятиборью в Минске
В Минске закончился международный турнир по современному пятиборью "Кубок сильнейших спортсменов" - финальный этап Кубка Павла Леднева, пишет БЕЛТА.
Участие в мужском индивидуальном турнире приняли 35 представителей Беларуси, России и Казахстана, в финал вышли по девять белорусов и россиян. По итогам трех видов программы (плавания, фехтования и лазер-рана) лидерство захватил Егор Громадский из команды Московской области, в девяти секундах позади находился белорус Аким Гнедчик. Третье место делили Максим Марук и Владислав Березовик (+22 сек).
Гнедчик шел вторым первую половину дистанции лазер-рана, но после 2-й стрельбы белорус вырвался вперед. С третьего рубежа лидером вновь ушел Громадский, а на заключительный круг спортсмены убежали вместе. На финальной петле быстрее оказался Аким, завоевавший тем самым золото. Третьим финишировал россиянин Кирилл Мануйло, который стартовал 14-м в 27 секундах позади тройки.
Максим Марук в итоге остановился в шаге от пьедестала, на местах с шестого по девятое расположились белорусы Владислав Нестеров, Владислав Березовик, Иван Хамцов и Никита Лысенко. Владислав Мелкозеров стал 11-м, Назар Сивицкий - 15-й, Евгений Орел - 16-й.
Обладательницей домашнего Кубка сильнейших среди женщин стала наша Виолетта Гуреева, серебро взяла ее соотечественница Анастасия Малашенока.