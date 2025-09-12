Заславль готовится к областному фестивалю-ярмарке "Дожинки-2025"

Заславль готовится к областным "Дожинкам". Большой праздник - повод для масштабного апгрейда города.



Традиционно к фестивалю-ярмарке ремонтируют жилье, а это почти 70 домов. Обновят детские сады, школу искусств, появится новый музей формата open-air.



А 12 сентября к благоустройству временной столицы Минской области (такой статус теперь у Заславля) присоединились молодежь и депутаты.

Заславль - город статусный. Это и временная столица Минской области, и столичный город-спутник. Более того, юбиляр. В этом году Заславлю 1040 лет.

За последний год город значительно обновился, помолодел. Здесь ремонтируют почти 70 домов: свежий вид у фасадов, крыш, 26 придомовых территорий. Обновили и социально значимые объекты, среди которых детские сады, школа искусств. Свой вклад в финальное благоустройство Заславля 12 сентября внесли молодежь, депутаты, местные жители. Всех объединил субботник под названием "Готовимся вместе к "Дожинкам". Кроме того, буквально каждый день город украшают новые арт-объекты.