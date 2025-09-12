3.63 BYN
В Минске водитель каршеринга совершил наезд на женщину
Автор:Редакция news.by
В Минске легковушка сбила женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня днем. 29-летний водитель каршерингового автомобиля марки Belgee, двигаясь по ул.Машиностроителей, по предварительной информации, при повороте направо совершил наезд на пешехода. 59-летняя женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Женщину доставили в учреждение здравоохранения для обследования.