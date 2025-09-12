3.63 BYN
Лукашенко присутствует на финале ХIV Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2025"
Президент Беларуси Александр Лукашенко находится на финале ХIV Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2025", информирует БЕЛТА.
Глава государства прибыл во Дворец спорта, который стал местом проведения красочного финального шоу, и занял место среди зрителей. Присутствие Президента на этом мероприятии стало уже традиционным и свидетельствует о высоком культурном статусе конкурса для всей страны. Посмотреть финальное шоу обычно приходят тысячи зрителей, среди которых, разумеется, многочисленные группы поддержки самих претенденток на корону главной красавицы Беларуси и известные медийные личности, государственные и общественные деятели.
Обладательницу титула "Мисс Беларусь - 2025" жюри выбирает из 24 финалисток, которые прошли отборочные туры поначалу на региональном, а потом на областном и минском городском этапах (всего в отборах приняли участие 854 девушки).