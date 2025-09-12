3.63 BYN
Сила страны - в людях: торжественное собрание ко Дню народного единства прошло в Овальном зале
Сила Беларуси - в ее людях. Благодаря их ежедневному профессиональному труду, преданности выбранному делу и месту, в котором живут, сегодня страна достойно звучит на мировой арене.
В преддверии 17 сентября в Овальном зале Палаты представителей впервые состоялось торжественное собрание, где благодарили белорусов, укрепляющих наше национальное достоинство.
Путь длиною в 86 лет. На долю народа выпали непростые испытания: белорусские границы перекроили, семьи разделили, а простых людей подвергли политике полонизации. Все это не сломало белорусов, а сделало еще сильнее, укрепив дух национального единства.
Мария Ягодницына, ветеран Великой Отечественной войны, председатель Белорусского союза блокадников Ленинграда:
"Этот праздник важен для всех - не только для меня, но и для всего народа, который живет в Беларуси. Мы вместе, и добрыми делами должны поддерживать друг друга".
Белорусы по своей сути - особенный народ: трудолюбивый, честный, а главное, преданный месту, в котором живет, и многовековым ценностям.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Главными гостями стали наши герои, представляющие все регионы страны. Кто они? Это наши современники, те, кто своим ежедневным трудом и отношением вносит вклад в сохранение нашей исторической памяти. Они организуют автопробеги, восстанавливают мемориалы, сохраняют памятники, возвращают имена погибших в годы Великой Отечественной войны".
Василий Рапьевец, руководитель по военно-патриотическому воспитанию СШ № 9 имени И. М. Сухомлина г. Слонима:
"Ребята, которые заканчивают наши военно-патриотические кадетские классы, в большом количестве поступают в учебные заведения силовых структур. Даже из обычных гражданских классов, казалось бы, поступает до 50 % выпускников в силовые ведомства. Для нас, а для меня как для военного человека особенно, всегда было важно, где человек служит своему государству".
Символично в Овальном зале Палаты представителей в канун Дня народного единства переплелись прошлое, настоящее и будущее. Это произошло неслучайно - живая связь времен. Сегодняшним первокурсникам-стобалльником еще предстоит подхватить эстафету поколений.
Сегодня в созидание как никогда важно вовлекать молодежь, потому первое заседание вновь сформированной комиссии Молодежного совета по аграрной политике, экологии и природопользованию проходит не в кабинетах, а прямо в полях. Это уникальная возможность своими глазами увидеть, как на практике реализуется государственная аграрная политика, работают наши флагманы, а также понять специфику отрасли, ее вызовы и колоссальные перспективы.
Иван Маркевич, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Долг каждого руководителя, депутата, каждого человека - работать с молодежью".
Патриотизму нельзя научить, но достаточно просто показать пример искренней любви к родной земле, бережного отношения к историческому наследию, уважения традиций и ценностей многих поколений белорусов.