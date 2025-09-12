За железным занавесом: какая обстановка на границе?

Прошли первые сутки после того, как польские власти закрыли пункты пропуска, натянув колючую проволоку и установив металлические щиты. Белорусская сторона подготовилась к перераспределению транспортных потоков на литовском и латвийском направлениях.

Оставшиеся рабочие сопредельные с Евросоюзом пункты пропуска (на литовском направлении это "Каменный Лог" и "Бенякони", на латвийском – "Григоровщина") работают в усилении, чтобы пропустить максимальное количество транспорта. Вильнюс пока не закрывает границу с Беларусью. На разных участках все эти дни работают наши корреспонденты.

За сутки сильно опустела зона ожидания. Примечательно то, что сейчас практически нет белорусских автомобилей: Германия, Молдова, Франция, Украина, Литва. Это говорит о том, что эти автомобили как раз-таки въезжают через пункт пропуска "Каменный Лог" в Европу, потому что польская сторона закрыла свою территорию. Крюк приходится делать примерно в 300-400 км, но вариантов у водителей не остается.

Европейские водители оказались буквально в заложниках европейских санкций, введенных против Беларуси. Из 14 пунктов пропуска с Евросоюзом функционируют лишь 3. Страдают от таких искусственно вызванных очередей обычные люди: рядовые водители и те, кто решил навестить родственников за рубежом, а также туристы, для которых пересечение границы - стресс и томительные часы ожидания.

Нередко на стоянке фигурируют машины с номерами Молдовы. Чтобы проехать из России к себе домой, этим путешественникам нужно преодолеть 5 стран, рубеж "Беларусь-Литва" самый тяжелый. С белорусской стороны принимаются все меры, чтобы облегчить томные ожидания, помогает сервис на границе.

Задержки на границе - это не просто многочасовой затор. Сорванное путешествие, опоздание на самолет или на работу - граница становится серьезной преградой и проблемой, многие в очередях понимают политическую подоплеку.

Понимая все тяготы, белорусская сторона усилила оставшиеся 3 пункта пропуска, чтобы максимально оперативно оформлять всех, кто выезжает в Евросоюз. Сейчас на границе стоит большинство именно европейцев, но и здесь сопредельная сторона принимать своих же не спешит.

Сергей Матвеев, начальник таможенного поста "Каменный Лог":

"Белорусские таможенники готовы в случае переориентации потоков с польского направления максимально оформлять транспортные средства и пассажиров. Усилены таможенные смены. Выезда в Литву ожидают около 740 грузовиков и 400 легковых автомобилей. Литовская сторона приняла от нормы около 20 % грузовиков и около 50 % легковых автомобилей".

"Каменный Лог" - 140 легковых на выезд из страны, "Бенякони" - 110. При нормально функционирующей работе сопредельной стороны эта очередь иссякла бы до полуночи. Основной коллапс создают грузовики - 370 фур в обоих пунктах пропуска. Автобусные маршруты проходят бутылочное горлышко без томительного ожидания.

С 01:00 Польша полностью закрыла границу с Беларусью, обложив дорогу колючей проволокой. Сейчас погранпереход "Брест-Тересполь", где еще накануне в очереди находилось более 1,2 тыс. автомобилей, пустует.

Томаш Шмидт, польский диссидент, экс-судья:

"Как связаны учения "Запад" с закрытием переходов и железных дорог? Военных загрузить, чтобы автобусами переехать? Непонятно. Какой смысл был этого?"

Официальная причина закрытия границы с польской стороны - белорусско-российские учения "Запад-2025". Но на территории Беларуси маневры проходят каждые два года, они были в 2021-м, 2023-м и будут в 2027 году - все по плану. На этот раз учения перенесли вглубь страны подальше от западных границ.

Михаил Оксенюк, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Это недружественный шаг со стороны Польши, эскалация и так напряженной ситуации, которая складывается на границе между Беларусью, Польшей и Российской Федерацией. Конечно, как они говорят, виной всему являются учения "Запад-2025". Но эта мера неадекватна в сравнении с той якобы существующей угрозой от учений, которые будут проходить в глубине Республики Беларусь. Я считаю, что правительство Польши пытается сорвать эти учения".

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Сегодня Польша получает дивиденты. Польское правительство не думает о своих людях. Идут грузы, которые оказываются на территории Польши. Из них производится продукция, Польша их дальше экспортирует. Около 400 тыс. т товара в месяц идет через эту границу".