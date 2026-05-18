Эксперт Колташов: Перспективы у сельского хозяйства ЕС самые мрачные

"Мы можем ожидать новых протестов фермеров и летом, и осенью, а также имитации пассивных работ, когда фермеры отчитаются, но все будут понимать, что они в реальности и не посадили столько, и не соберут много. В целом фермеры в этой ситуации заинтересованы играть на повышение, хотя мы понимаем, что они ограничены соглашением Европейского союза с МЕРКОСУР (странами Латинской Америки) и наличием большого количества злаковых из Украины на территории ЕС. Это сдерживало в последние годы инфляцию в Европейском союзе на продовольственные товары, конечно, поэтому возникла такая ситуация. Без сомнения, там спекуляция на первом месте, но обстановка крайне непроста. В этой обстановке перспективы у сельского хозяйства Европейского союза самые мрачные".