"Открыть в Прибалтике еще один фронт. И это не преувеличение, это конкретно те шаги, на которые Российскую Федерацию вынуждают западные страны, потому что использование воздушного пространства Прибалтики и Польши для нанесения ударов по России - это конкретно уже действия по втягиванию России в прямое противостояние уже с блоком НАТО. Вся эта история предполагает растягивание русской армии с фронта уже на прибалтийское направление. Она достаточно жесткая, в этом и есть стратегия блока НАТО для того, чтобы спасти фактически натовскую частную военную компанию ВСУ, которая терпит поражение на поле боя и вынуждена отступать. Сейчас они стараются открыть просто другой фронт, в прямом смысле этого слова".