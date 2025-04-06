Эксперт о диалоге Запада с Беларусью и Россией: Единственная дорога, чтобы мирно жить в Европе

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Сегодня в Европе наблюдается определенная поляризация мнений. Одни выступают за налаживание диалога, взаимовыгодных отношений с Беларусью и Россией, а другие кардинально против этого. Что с этим делать, рассказал член партии "Альтернатива для Германии" Ульрих Зингер в "Актуальном интервью".

"Прошло уже 3 года с начала спецоперации в Украине. И 3 года мы не говорим. Надо обновить этот диалог", - заявил член партии "Альтернатива для Германии.