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Эксперт о диалоге Запада с Беларусью и Россией: Единственная дорога, чтобы мирно жить в Европе

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Фото: РИА Новости

Сегодня в Европе наблюдается определенная поляризация мнений. Одни выступают за налаживание диалога, взаимовыгодных отношений с Беларусью и Россией, а другие кардинально против этого. Что с этим делать, рассказал член партии "Альтернатива для Германии" Ульрих Зингер в "Актуальном интервью".

"Прошло уже 3 года с начала спецоперации в Украине. И 3 года мы не говорим. Надо обновить этот диалог", - заявил член партии "Альтернатива для Германии.

"Я думаю, что больше и больше людей понимают, что это единственная дорога, чтобы мирно жить в Европе, - заметил он. - Диалог - это самый главный инструмент, который может отстроить сломанные мосты".

ЕвропаРоссияАктуальное интервью