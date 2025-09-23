Эксперт о признании палестинского государства странами ЕС: Ответ Трампу на действия против Европы

Все больше стран присоединяется к ряду признавших палестинское государство. О причинах такого желания со стороны членов Евросоюза рассказала аналитик Юлия Абухович в эфире "Первого информационного".

Эксперт напомнила, что порядка 150 стран и до этого уже признавали Палестину, в том числе и Республика Беларусь еще в составе Советского Союза. "Некоторые спрашивают, почему Польша молчит. Да потому что она тоже тогда, в 1990-х годах, признала это государство и теперь может отсиживаться в сторонке", - обозначила она.

"В стороне стоит Германия, но у них очень сложные отношения, в том числе с Израилем, - подчеркнула аналитик. - И вот эта историческая память уничтожения еврейского населения очень давит на Германию".

Юлия Абухович:

"Сегодняшнее признание крупными игроками, в том числе игроками Европейского союза, имеют несколько причин. Наиболее пафосно это сделала Франция. Мы прекрасно понимаем, что это не только внешнеполитический интерес, но и внутренняя политика. Можем сказать, что все это укол, щелчок, ответочка, грубо говоря, Трампу на его действия против объединенной Европы".