Эксперт: Провокация с дронами в Польше могла быть спланирована странами ЕС и Украиной

Европейские государства и Украина могут быть причастны к провокации с дронами в Польше. Об этом заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Николай Бузин, пишет БЕЛТА.

Он назвал залет дронов на польскую территорию "чистейшей провокацией", направленной на то, чтобы обвинить Беларусь и Россию в агрессивной политике.

"Это было подано как раз в тот момент, когда Западу были необходимы любые аргументы для того, чтобы перекрыть границу (это касается наших польских соседей). Кроме того, это было нужно для получения средств на нужды Вооруженных сил Польши", - уверен парламентарий.

Николай Бузин также отметил, что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и представителям НАТО нужно объяснять своим налогоплательщикам, куда идут их деньги.

"Когда человек напуган, его можно заставить поверить во все что угодно. Именно в этом была мотивация", - пояснил депутат.

По его мнению, провокация с дронами в Польше была подготовлена Украиной во взаимодействии с представителями европейских государств. "Не будем называть страны, это мог быть кто угодно. Время покажет. Но это именно провокация, попытка нагнетания обстановки и желание создать проблемы Союзному государству. Результатами этой провокации стали перекрытие границы и истерия в западных СМИ", - констатировал Николай Бузин.