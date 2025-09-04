Эксперт: ШОС задает сегодня тренды, которые будут формировать глобальную повестку на ближайшие годы

"ШОС - это та структура, которую этот полицентричный мир сможет сформировать. Так что здесь предстоит очень большая работа. Западные медиа и не только медиа, их политики, даже реакция Трампа тоже была показательной, когда он увидел вообще на параде военных лидеров Китая, России и Северной Кореи, его чуть ли не напугало. И даже некоторые эксперты, которые пытаются сейчас оправдать президента Трампа, говорят о том, что он так пошутил, внимательно следил за парадом и не обиделся на президента Путина и на Си Цзиньпина, но если даже это была шутка, то очень неуместная и даже глупая. Так что в данном случае мы видим, что ситуация выглядит следующим образом: ШОС задает сегодня тренды, которые касаются формирования полицентричного мира и которые будут формировать глобальную повестку на ближайшие годы".