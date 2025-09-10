3.66 BYN
3.06 BYN
3.60 BYN
Эксперт: "Запад-2025" был использован польскими властями как аргумент для антибелорусского психоза
Польским властям нужно было воспользоваться приглашением и посетить учения "Запад-2025", а не устраивать истерию и закрывать границу, считает польский политик Кшиштоф Толвински.
По его мнению, сегодня самое опасное в современной Польше - это то, что власть оторвалась от народа и реализует проекты, которые не имеют ничего общего с ожиданиями польского общества. При этом у властей множество внутренних экономических проблем, а сама Польша стала неконкурентным государством.
Кшиштоф Толвински, политик, глава партии "Фронт":
"Это временное закрытие связано с психозом в отношении учений "Запад-2025" на территории Республики Беларусь и Российской Федерации. Белорусская сторона приглашала польских наблюдателей на эти учения, поэтому нет необходимости в этой панике, нет необходимости в использовании сегодняшней пропаганды. Нужно было воспользоваться предложением, увидеть, что происходит, но так не произошло, учения были использованы как аргумент для политического антибелорусского психоза, чтобы любой ценой спровоцировать в Польше состояние угрозы, будто Беларусь нам угрожает. Действительно, все эксперты, институты, медиа - все работают на эскалацию".
Несколько дней назад Польша получила из европейского фонда 44 млрд евро на вооружение. Это кредит, который в результате будут выплачивать обычные поляки, а не Навроцкий и Туск. За эти деньги будет куплено европейское вооружение.
По мнению политика, таким образом ЕС готовит плацдарм для военных действий, пытаясь скрыть внутренние проблемы.