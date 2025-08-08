3.71 BYN
Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Газе пройдет 9 августа
Автор:Редакция news.by
Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа пройдет 9 августа по запросу нескольких стран, пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
"Оно пройдет завтра, возможно, в 15:00 (22:00 по минскому времени)", - указал собеседник агентства.
Накануне Палестина совместно с рядом других стран запрашивала немедленный созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН с целью остановить готовящуюся, по их мнению, крупномасштабную военную операцию Израиля в секторе Газа.
Фото ТАСС