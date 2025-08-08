Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Газе пройдет 9 августа

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9274aed-1c1a-4025-b7c9-ef07f98083ae/conversions/63bf8ffd-5959-40f6-8bab-87f8291e46b7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9274aed-1c1a-4025-b7c9-ef07f98083ae/conversions/63bf8ffd-5959-40f6-8bab-87f8291e46b7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9274aed-1c1a-4025-b7c9-ef07f98083ae/conversions/63bf8ffd-5959-40f6-8bab-87f8291e46b7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9274aed-1c1a-4025-b7c9-ef07f98083ae/conversions/63bf8ffd-5959-40f6-8bab-87f8291e46b7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа пройдет 9 августа по запросу нескольких стран, пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

"Оно пройдет завтра, возможно, в 15:00 (22:00 по минскому времени)", - указал собеседник агентства.

Накануне Палестина совместно с рядом других стран запрашивала немедленный созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН с целью остановить готовящуюся, по их мнению, крупномасштабную военную операцию Израиля в секторе Газа.