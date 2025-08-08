Палестина потребовала экстренного заседания Совета Безопасности ООН для остановки операции Израиля

Фото ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/353a961e-f89a-4a2b-817e-32932eb30e61/conversions/7bc457f8-f3b6-4e85-9e4d-85b5b723a2fd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/353a961e-f89a-4a2b-817e-32932eb30e61/conversions/7bc457f8-f3b6-4e85-9e4d-85b5b723a2fd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/353a961e-f89a-4a2b-817e-32932eb30e61/conversions/7bc457f8-f3b6-4e85-9e4d-85b5b723a2fd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/353a961e-f89a-4a2b-817e-32932eb30e61/conversions/7bc457f8-f3b6-4e85-9e4d-85b5b723a2fd-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото ТАСС

Палестина совместно с рядом других стран запрашивает немедленного созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН с целью остановить готовящуюся, по их мнению, крупномасштабную военную операцию Израиля в секторе Газа. Об этом заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур, пишет ТАСС.

По мнению Мансура, несколько стран настаивают на проведении заседания 9 августа. "Мы предпочитаем встретиться как можно скорее, немедленно", - сказал он.