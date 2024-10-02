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Эрдоган: Сегодня защищать Палестину и Ливан - значит защищать человечество
Политические убийства и бомбардировки Ливана, принуждение США к участию в войне на Ближнем Востоке - все это негативно отразится и на Украине.
Такими словами эксперты комментируют политические последствия начавшегося наземного вторжения Израиля в Ливан.
Они сходятся во мнении, что если это будет даже относительно маленькая война Израиля с "Хезболлой", без большой эскалации на уровне США - Иран, то она все равно уведет украинский вопрос с мировой повестки дня. Да и Штатам будет не до Украины. И задача у США в поддержке Украины не чтобы она выиграла, а чтобы она не проиграла в противостоянии с Россией - игра вдолгую, игра на выживание.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на заседании кабинета министров в Анкаре, что исламские страны должны дать ответ на угнетение в секторе Газа и на Западном берегу в Ливане.
"Пока мы были в Нью-Йорке, Израиль активизировал свои нападения на Ливан. Более тысячи ливанцев, в том числе много детей, погибли. До одного миллиона ливанских гражданских лиц уже были перемещены. Несмотря на сложные условия, наши неправительственные организации находятся на местах и делают все возможное для оказания гуманитарной помощи. Я призываю исламский мир и все страны мира с совестью объединиться против этого современного варварства. Сегодня защищать Палестину и Ливан - значит защищать человечество, защищать мир и культуру существования различных конфессий", - заявил турецкий лидер.
Эрдоган напомнил, что Израиль сеял семена вражды на протяжении поколений.
"Те, кто его поддерживает, являются соучастниками этого преступления, - подчеркнул президент Турции. - Мы призываем международное сообщество и исламский мир принять меры, независимо от того, мусульмане они, иудеи или христиане".
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