3.63 BYN
3.04 BYN
3.58 BYN
Эрдогану на конференции Генассамблеи ООН по Палестине отключили микрофон
Автор:Редакция news.by
Во время выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на конференции ООН по вопросу Палестины отключили микрофон, прервав речь. Это произошло в момент, когда турецкий лидер озвучивал жесткую позицию в отношении израильской политики в регионе.
Инцидент с отключением микрофона был зафиксирован во время трансляции выступления Эрдогана на национальном телеканале TRT Haber и на странице государственного агентства Anadolu в социальной сети Х.
Журналисты сразу же выразили мнение, что речь турецкого лидера могла быть прервана преднамеренно.
Позже в Управлении по коммуникациям администрации Эрдогана объяснили, что микрофон был отключен автоматически из-за ограничения в 5 минут для каждого спикера.