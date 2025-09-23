Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Эрдогану на конференции Генассамблеи ООН по Палестине отключили микрофон

Во время выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на конференции ООН по вопросу Палестины отключили микрофон, прервав речь. Это произошло в момент, когда турецкий лидер озвучивал жесткую позицию в отношении израильской политики в регионе.

Инцидент с отключением микрофона был зафиксирован во время трансляции выступления Эрдогана на национальном телеканале TRT Haber и на странице государственного агентства Anadolu в социальной сети Х.

Журналисты сразу же выразили мнение, что речь турецкого лидера могла быть прервана преднамеренно.

Позже в Управлении по коммуникациям администрации Эрдогана объяснили, что микрофон был отключен автоматически из-за ограничения в 5 минут для каждого спикера.

