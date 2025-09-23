Эрдогану на конференции Генассамблеи ООН по Палестине отключили микрофон

Во время выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на конференции ООН по вопросу Палестины отключили микрофон, прервав речь. Это произошло в момент, когда турецкий лидер озвучивал жесткую позицию в отношении израильской политики в регионе.

Инцидент с отключением микрофона был зафиксирован во время трансляции выступления Эрдогана на национальном телеканале TRT Haber и на странице государственного агентства Anadolu в социальной сети Х.

Журналисты сразу же выразили мнение, что речь турецкого лидера могла быть прервана преднамеренно.