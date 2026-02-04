Евросоюз вводил санкции против России, чтобы скрыть собственные махинации с выборами. Такой вывод следует из расследования юридического комитета конгресса США. Он установил, что с 2023-го по 2025-й Европейская комиссия грубо вмешивалась в 8 избирательных кампаний в шести европейских странах (Франции, Нидерландах, Ирландии, Словакии, Румынии и Молдове) с целью изменить результаты голосования и не допустить прихода к власти неугодных политиков. В каждом из этих случаев Европейская комиссия сообщала о "российском вмешательстве" и вводила санкции против Москвы.