ЕЦБ пересмотрел прогноз роста ВВП еврозоны в 2025-2026 годах - ожидания менее оптимистичные

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Европейский центробанк (ЕЦБ) пересмотрел прогноз роста ВВП еврозоны в 2025 году и ухудшил его до 0,9 % с ожидавшихся в декабре 1,1 %. Об этом сообщает interfax.ru.

Ожидания на следующий год были пересмотрены до 1,2 % с 1,4 %, говорится в сообщении регулятора по итогам мартовского заседания. Оценка на 2027 год осталась без изменения - 1,3 %.

"Пересмотр в сторону понижения на 2025 и 2026 годы отражает снижение экспорта и продолжающуюся слабость инвестиций, отчасти обусловленные высокой неопределенностью в торговле, а также в политике в целом, - сообщается в документе. - Рост реальных доходов и постепенное исчезновение последствий прошлых повышений ставок остаются ключевыми факторами, лежащими в основе ожидаемого подъема спроса с течением времени".

ЕЦБ повысил прогноз темпов роста потребительских цен в этом году до 2,3 % с прогнозировавшихся ранее 2,1 %. В 2026 году по-прежнему ожидается повышение на 1,9 %. Оценка на 2027 год была пересмотрена до 2 % с 2,1 %.

"Процесс дезинфляции идет по плану, - отмечается в сообщении. - Инфляция продолжала развиваться в целом, как и ожидалось. Пересмотр в сторону повышения на 2025 год отражает более сильную динамику цен на энергоносители".

Потребительские цены без учета энергоносителей и продуктов питания (базовая инфляция) повысятся, по прогнозу ЕЦБ, в текущем году на 2,2 % (ранее ожидалось 2,3 %), в следующем году - на 2 % (прежняя оценка 1,9 %). В 2027 году по-прежнему предполагается рост на 1,9 %.