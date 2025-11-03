3.68 BYN
Euractiv: НАТО интегрирует беспилотники в ПВО в 2026 году
НАТО к 2026 году сделает беспилотники ключевым элементом обороны на восточном фланге. Об этом порталу Euractiv сообщил европейский представитель командования НАТО. По его словам, с начала 2026 года страны - члены начнут активные испытания дронов и систем противодействия им. Эти технологии будут интегрированы в рамках операции "Восточный часовой".
Основная задача маневров - защита воздушного пространства блока от беспилотных угроз. Генерал-майор подчеркнул, что дроны должны стать элементом сети ПВО НАТО, иначе альянс рискует столкнуться с так называемым «коктейлем смертельных атак». Он назвал интеграцию беспилотников безальтернативной и стратегически необходимой. Первые результаты ожидаются к саммиту НАТО в Анкаре, который пройдет в июле 2026 года.