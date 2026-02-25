3.74 BYN
Евродепутат заявил, что ЕС ведет политику эскалации по Украине
Автор:Редакция news.by
Евросоюз ведет политику эскалации по Украине, заявил евродепутат от итальянского Движения "5 звезд" и обвинил стратегию по милитаризации Фон дер Ляйен, Мелони, Мерца и Макрона. Также депутат отметил, что такие действия лишь ухудшают экономическое положение простых европейцев.
Движение "5 звезд" на одном из последних голосований в Европарламенте выступало против резолюции по Украине и предлагало альтернативный мирный текст, но его не поддержали.