У Европы заканчиваются деньги для Киева, поэтому она предпринимает усилия по экспроприации активов России. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в финансовых кругах Антверпена.



По его данным, Еврокомиссия уже полностью исчерпала все свободные ресурсы из бюджета ЕС до 2027 года для финансирования Украины. При этом военно-финансовые потребности Киева до истечения этого срока оцениваются самой Еврокомиссией минимум в 60 млрд евро, отметил источник.



В этих условиях изъятие российских активов - единственный шанс для Еврокомиссии избежать нужды в новых многомиллиардных кредитах, которые грозят ЕС "реальной финансовой катастрофой".