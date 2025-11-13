Еврокомиссия объявила о перечислении Украине около 6 млрд евро по кредитной линии G7

СМИ сообщают, что Еврокомиссия все же объявила о перечислении Украине около 6 млрд евро по кредитной линии G7, выделенной под доходы от российских активов, заявила фон дер Ляйен.

Украина может уже в феврале 2026 года истощить свой бюджет, если ЕС не договорится с Бельгией о выделении Киеву "репарационного кредита" в счет российских активов, пишет Politico.

Ранее еврокомиссар Домбровскис заявил, что Европа и МВФ уже не могут давать Киеву коммерческие кредиты, так как "озабочены слабой платежеспособностью Киева".

Тем временем Венгрия потребовала немедленно прекратить финансирование Украины из бюджета Евросоюза из-за системной коррупции. Заявление сделал глава МИД Петер Сийярто.