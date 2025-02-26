Европа планирует продолжать конфликт в Украине еще минимум год. Об этом сообщил Госсекретарь США Марко Рубио. Сейчас Евросоюз пытается выработать хоть какую-то единую позицию по Украине, после того как Трамп устроил выволочку Зеленскому - сообщает немецкая газета Die Welt. И теперь у ЕС кроме России появился новый общий враг.

2 марта в Лондоне пройдет саммит с участием Зеленского: там будет обсуждаться новая стратегия ЕС и Британии в украинском вопросе. Судя по всему, Европа готова вступить в конфронтацию уже не только с Россией, но и с Вашингтоном.



Найдутся ли для этого средства у депрессивного региона планеты, переживающего экономический кризис, - большой вопрос. Ведь, как правило, кроме популистских заявлений от Брюсселя уже давно никто ничего не ждет и всерьез его как политического игрока не рассматривает.