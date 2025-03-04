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Брюссель ведет тотальную войну с неугодными лидерами. Евросадовникам нужны марионетки.

Как сообщила Служба внешней разведки России, под ударом сейчас те политики, которые отказываются следовать разрушительному и милитаристскому курсу ЕС и поддерживают политику Трампа. В их числе премьеры Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо.

Кроме того, председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен лично стоит за кампанией против Джорджеску (который победил в первом туре президентских выборов в Румынии, но Конституционный суд аннулировал результаты). Именно она потребовала не допустить его к повторному голосованию в мае.