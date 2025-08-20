Европа в предчувствии гражданской войны: вероятность столкновения в 15 странах достигает 95 %

Гражданские войны на территории Европы вполне вероятны, утверждает французское издание Le Point. Исследователи из британского Королевского колледжа в Лондоне изучили интенсивность социальных противоречий в Старом Свете и пришли к выводу, что вероятность вооруженного противостояния в 15 странах континента достигает 95 %.

Речь идет о Британии, Франции, Германии, Швеции и ряде других государств. Ученые полагают, крупные города Европы становятся практически неуправляемыми: при этом их население находится в состоянии растущей конфликтности, которое может прорваться войной в любой момент.



Об этом свидетельствуют, например, результаты выборов в Европарламент, где жители столиц и больших городов голосовали за враждебные друг другу силы. Одним из проявлений войны всех против всех становятся атаки на инфраструктурные объекты: уже сейчас регулярно случаются поджоги подстанций и железнодорожных объектов.