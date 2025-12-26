Европейские члены НАТО продолжают готовиться к войне с Россией, открыто об этом заявляя на уровне глав государств и даже на уровне генсека альянса Рютте. За последние годы страны альянса направили на противостояние с Москвой более 375 млрд долларов. Общая капитализция 15 крупнейших публичных военно-промышленных корпораций Европы выросла с начала 2025 года на 84 % - до 351 млрд долларов. На этом фоне звучат и призывы отправить войска в Украину. В частности, Манфред Вебер, лидер Европейской народной партии, в ходе своего выступления в Европарламенте призвал страны объединения разместить свои войска в Украине под флагом Евросоюза. По его мнению, таким образом "солдаты с европейским флагом поспособствуют обеспечению мира". При этом Вебер, похоже, даже не задумывается о том, что экспансия НАТО на восток является одной из ключевых первопричин украинского кризиса.

Янис Варуфакис, экс-министр финансов Греции: news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbf1180b-06f4-4b74-99a3-2a331ef825bd/conversions/d9281913-1461-43f1-9c83-c5f7a1384310-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbf1180b-06f4-4b74-99a3-2a331ef825bd/conversions/d9281913-1461-43f1-9c83-c5f7a1384310-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbf1180b-06f4-4b74-99a3-2a331ef825bd/conversions/d9281913-1461-43f1-9c83-c5f7a1384310-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbf1180b-06f4-4b74-99a3-2a331ef825bd/conversions/d9281913-1461-43f1-9c83-c5f7a1384310-xl-___webp_1920.webp 1920w

Янис Варуфакис, экс-министр финансов Греции:

"Мы видим, как страх и ненависть превращаются в оружие, как уничтожается международное право. Знаменательным событием в 2025 году стала победа России в Украине не столько против украинцев, сколько против европейских лидеров, потому что вот уже почти четыре года Европейский союз и НАТО ведут опасную двойную игру. На словах они говорили о победе Украины, которую по сути не желали финансировать. У европейцев нет стратегии ведения войны. Они не готовы финансировать войну, которую они предпочитают миру, к которому стремятся Путин и Трамп. И у них также нет плана достижения мира. Таким образом, это решающая победа Путина при поддержке Трампа над европейским руководством, Европейским союзом и НАТО".

Женщина на остановке news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c2d4356-e399-489b-80f9-3d38dc85c301/conversions/d4edaa3d-c2ad-4047-ac2e-160a9e68c963-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c2d4356-e399-489b-80f9-3d38dc85c301/conversions/d4edaa3d-c2ad-4047-ac2e-160a9e68c963-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c2d4356-e399-489b-80f9-3d38dc85c301/conversions/d4edaa3d-c2ad-4047-ac2e-160a9e68c963-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7c2d4356-e399-489b-80f9-3d38dc85c301/conversions/d4edaa3d-c2ad-4047-ac2e-160a9e68c963-xl-___webp_1920.webp 1920w

Гонка вооружений на фоне социального упадка

На фоне растущих военных расходов жителям Старого Света приходится все туже затягивать пояса. Согласно недавнему опросу в 23 странах, 75 % европейцев заявили, что им пришлось существенно сократить расходы за последний год, чтобы вовремя погасить ипотеку. От отпуска отказались 37 % граждан ЕС. От покупки одежды - 29 % и 13 % - от товаров первой необходимости.