Европейские члены НАТО продолжают готовиться к войне с Россией
Европейские члены НАТО продолжают готовиться к войне с Россией, открыто об этом заявляя на уровне глав государств и даже на уровне генсека альянса Рютте. За последние годы страны альянса направили на противостояние с Москвой более 375 млрд долларов. Общая капитализция 15 крупнейших публичных военно-промышленных корпораций Европы выросла с начала 2025 года на 84 % - до 351 млрд долларов. На этом фоне звучат и призывы отправить войска в Украину. В частности, Манфред Вебер, лидер Европейской народной партии, в ходе своего выступления в Европарламенте призвал страны объединения разместить свои войска в Украине под флагом Евросоюза. По его мнению, таким образом "солдаты с европейским флагом поспособствуют обеспечению мира". При этом Вебер, похоже, даже не задумывается о том, что экспансия НАТО на восток является одной из ключевых первопричин украинского кризиса.
Янис Варуфакис, экс-министр финансов Греции:
"Мы видим, как страх и ненависть превращаются в оружие, как уничтожается международное право. Знаменательным событием в 2025 году стала победа России в Украине не столько против украинцев, сколько против европейских лидеров, потому что вот уже почти четыре года Европейский союз и НАТО ведут опасную двойную игру. На словах они говорили о победе Украины, которую по сути не желали финансировать. У европейцев нет стратегии ведения войны. Они не готовы финансировать войну, которую они предпочитают миру, к которому стремятся Путин и Трамп. И у них также нет плана достижения мира. Таким образом, это решающая победа Путина при поддержке Трампа над европейским руководством, Европейским союзом и НАТО".
Гонка вооружений на фоне социального упадка
На фоне растущих военных расходов жителям Старого Света приходится все туже затягивать пояса. Согласно недавнему опросу в 23 странах, 75 % европейцев заявили, что им пришлось существенно сократить расходы за последний год, чтобы вовремя погасить ипотеку. От отпуска отказались 37 % граждан ЕС. От покупки одежды - 29 % и 13 % - от товаров первой необходимости.
В Милане 4 сотни человек несколько часов стояли в очереди, чтобы получить небольшой продовольственный пакет и подарки для детей от благотворительной организации. Этот эпизод - свидетельство тому, как на самом деле обстоят дела в Европе.