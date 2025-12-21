Директор Национальной разведки США Тулси Габбард назвала ложными утверждения, что Россия планирует вторжение в Европу. По ее словам, "подстрекатели войны, представляющие "глубинное государство", через свои пропагандистские СМИ пытаются подорвать мирные усилия президента Трампа".

Между тем утверждения о готовности России начать интервенцию стали для ЕС основанием резко нарастить военные расходы. Британское издание "Файнэншл таймс" пишет: запугивание самих себя войной может превратить Европу в поле боя. Газета приводит цитаты многих европейских военных и политиков, которые утверждают, что Старый Свет ждет большая война - вроде той, что вели "наши отцы и деды". Трезвый анализ угроз в Европе заменили пугающими мантрами, в такой ситуации война может стать самосбывающимся пророчеством, пишет "Файнэншл таймс".